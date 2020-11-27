Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят высказался о ходе свободных практик Гран-при Бахрейна. Россиянин подчеркнул, что доволен в работе своей машины в ходе обоих заездов.

«Интересный день. В ходе первой тренировки я не был доволен балансом, но во второй сессии мы хорошо прибавили. Думаю, нам удалось найти направление, в котором нужно двигаться, и это положительный итог», — цитирует Квята пресс-служба «Альфа Таури».

Квят также отметил, что ему было немного обидно, когда появились красные флаги — темп был достаточно хорош.

Ранее Даниил Квят признался, что невысоко оценивает свои шансы остаться в Формуле-1 на сезон-2021. При этом руководство команды договорилось о продлении контракта с пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли.