В Бахрейне на автодроме в Сахире продолжается этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 28 ноября состоится третья свободная практика и квалификация.

Тренировка начнется в 14:00 по московскому времени. Затем в 17:00 мск стартует квалификация, по итогам которой пилоты определят свои позиции на стартовой решетке. Гонка будет проходить в воскресенье.

Накануне, в пятницу, состоялись две свободные практики, оба раза с лучшим временем финишировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который уже обеспечил первое место по итогам сезона. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят сначала показал семнадцатый результат, затем — девятый. По его мнению, в квалификации это был интересный день — команда получила полезные данные.