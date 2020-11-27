В пятницу стало известно, что полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус. Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори уточнил его состояние.

«С Алексеем все хорошо. У него нет никаких симптомов коронавируса», — приводит слова Сартори Metaratings.ru.

Спортивный директор подчеркнул, что у Миранчука нет вообще ни одного симптома коронавируса. В данный момент он находится на карантине».

Напомним, российский полузащитник перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре. В составе итальянского клуба Миранчук в текущем сезоне сыграл в четырех матчах и забил два гола.