В финском Контиолахти в субботу, 27 ноября, начнется биатлонный сезон в Кубке мира. Сегодня состоятся две индивидуальные гонки у мужчин и у женщин.

В 13.00 начнется мужская индивидуальная гонка. Четыре огневых рубежа, по минуте за один промах. Под шестым номер заявлен Александр Логинов. 21-й — Матвей Елисеев, 28-й — Эдуард Латыпов, 70-й — Петр Панченко, 93-й — Семен Сучилов. Из-за коронавируса у Антона Бабикова участие сборной России было под вопросом.

В 16.20 начнется женская индивидуальная гонка. Четыре огневых рубежа, по минуте за один промах. Под пятым номером заявлена Евгения Павлова. 32-я — Лариса Куклина. 39-я — Татьяна Воронина. 43-я — Ульяна Кайшева, 63-я — Ирина Казакевич, 85-я — Анастасия Гореева.