Российский биатлонист Антон Бабиков не сможет принять участие в индивидуальной гонке из-за коронавируса. Однако сохраняется вероятность, что он примет участие в спринте 29 ноября. В данный момент чемпион мира 2017 в эстафете находится на карантине. Сдать еще один тест по финским законам он сможет только с 1 декабря.

По словам главного тренера Валерия Польховского, сейчас пытаются провести тест пораньше, поскольку существует вероятность ошибки.

«Президент СБР Виктор Майгуров сейчас занимается этим вопросом», — приводит слова Польховского ТАСС.

Также изолирован Евгений Гараничев, который живет в одном номере с Бабиковым и изолирован до 5 декабря.

Первый этап Кубка мира в финском Контиолахти стартует в субботу, 28 ноября. В 13.00 мск намечена индивидуальная гонка у мужчин, в 16.00 – у женщин.