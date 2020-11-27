Российские биатлонисты получили стартовые номера на индивидуальные гонки этапа Кубка мира в Контиолахти. Соревнования в Финляндии начинаются в субботу, 28 ноября. Индивидуальная гонка на 20 км — у мужчин, на 15 км — у женщин.

Мужскую сборную представят пять спортсменов, поскольку Антон Бабиков и Евгений Гараничев отправлены на карантин из-за положительного теста на коронавирус у Бабикова. Первым среди россиян возьмет старт Александр Логинов, имеющий шестой номер. Далее на дистанцию зайдут Матвей Елисеев (21-й), Эдуард Латыпов (28). Пётр Пащенко побежит 70-м, Семён Сучилов – 93-м.

Из семи российских девушек в Контиолахти возьмут старт шесть по регламенту. Лишней стала Светлана Миронова. Первой россиянкой начнёт гонку Евгения Павлова, которая стартует под пятым номером. Далее возьмет старт Лариса Куклина под 32-м номером, Тамара Воронина ворвется на трассу под 39-м, Ульяна Кайшева – под 43-м. Ирина Казакевич имеет 43-й номер. Последней на старт убежит Анастасия Гореева – 85-й.