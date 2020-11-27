«Барселона» на официальном сайте заявила, что достигла принципиальной договоренности с игроками и тренерами о текущем уровне зарплат.

Исходя из заявлений написано, что договоренность позволяет корректировать зарплаты на нынешний сезон у в 122 миллиона евро фиксированных выплат. Отмечается, что к этому добавляется трехлетняя отсрочка бонусных выплат за текущий сезон, бюджет которых составляет около пятидесяи миллионов евро.

«В ближайшие дни соглашение будет ратифицировано группой игроков и тренеров, которых оно затрагивает», — написано в сообщении клубов.

Ранее говорилось, что у Барселоны тяжелая финансовая ситуация. Месяц назад президент клуба Бартомеу и совет директоров подали в отставку.