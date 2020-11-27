Главный тренер ВК "Зенит" Александр Климкин с игроками на Мемориале Платонова. Фото: официальная группа ВК "Зенит" "ВКонтакте"

Главный тренер ВК "Зенит" Александр Климкин с игроками на Мемориале Платонова. Фото: официальная группа ВК "Зенит" "ВКонтакте"

«Енисей» переиграл петербургский «Зенит» в игре чемпионата России. Встреча состоялась в рамках одиннадцатого тура чемпионата России среди мужских команд. «Енисей» победил уверенно в трех партиях со счетом 3-0 (25:18, 26:24, 25:20).

«Зенит» потерпел четвертое поражение в текущем сезоне Суперлиги и находится в таблице чемпионата России на третьей строчке позиции с 18 очками после десяти встреч.

Клуб из Красноярска имеет четыре победы и столько же поражений, а в таблице занимает восьмое место с двенадцати очками.

Отметим, что клуб из Красноярска возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Александр Климкин. На посту наставника петербуржцев его заменил тренер сборной России Туомас Саммельвуо.