Футболисты сборной России заразились коронавирусом, Александр Большунов не залез на пьедестал на первом этапе Кубка мира в спринте, — эти и другие новости дня на Nevasport.

Алексей Миранчук заразился коронавирусом. Ранее заболели Черышев и Оздоев

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук сдал положительный тест на COVID 19. Как сообщает официальный сайт «Аталанты», россиянин ушел на самоизоляцию, а команда снова пройдет тесты на коронавирус. Ранее уже было известно о случаях заражения в «Аталанте» в октябре. Сегодня стало известно, что коронавирус обнаружен у других футболистов сборной России — нападающего Дениса Черышева и полузащитника Магомеда Оздоева. Все трое принимали участие в матче против сборной Сербии в Лиге наций, в составе сербов были случаи заражение коронавирусом.

Агент Черышева подтвердил положительный тест на коронавирус у игрока

Нападающий сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев, пропустивший в четверг тренировку, сдал положительный тест на коронавирус. Агент игрока Хинес Карвахаль подтвердил наличие инфекции. «У Дениса позитивный тест, но нет никаких симптомов, и это прекрасно»

Оздоев и Ловрен пропустят матч с «Арсеналом» из-за коронавируса

Зенит» имеет большие проблемы составом перед двумя выездными играми. Встречу в Туле с «Арсеналом» 28 ноября пропустят полузащитник Магомед Оздоев и защитник Деян Ловрен. Они же не сыграют 2 декабря против «Брюгге» в Лиге чемпионов. По информации Metaratings.ru, у Оздоева положительный тест на коронавирус. Подозрение на коронавирус и у Деяна Ловрена, который дисквалифицирован на игру в Бельгии из-за перебора желтых карточек.

Большунов не сумел выиграть медаль в спринте на этапе Кубка мира в Руке

Российский лыжник, текущий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов пробился в финал спринта на первом этапе Кубка мира в Руке. В решающей гонке он занял четвёртое место классическим стилем и не сумел выиграть медаль. До тройки Большунову не хватило пару секунд. Гонку неожиданно выиграл норвежец Эрик Вальнес, сумевший опередить своего соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

«Зенит» проиграл «Енисею» в гостях без особых шансов

«Енисей» переиграл петербургский «Зенит» в игре чемпионата России. Встреча состоялась в рамках одиннадцатого тура чемпионата России среди мужских команд. «Енисей» победил уверенно в трех партиях со счетом 3-0 (25:18, 26:24, 25:20). «Зенит» потерпел четвертое поражение в текущем сезоне Суперлиги и находится в таблице чемпионата России на третьей строчке позиции с 18 очками после десяти встреч.