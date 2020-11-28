В Финляндии продолжится первый этап Кубка мира в Руке.

Уже известны стартовые листы на классически гонки 10 и 15 км классическим стилем.

В женской гонке на 10 км, которая начнется в 11.40, первой из россиянок под десятым номером на дистанцию отправится Алиса Жамбалова. Яна Кирпиченко начнет гонку двенадцатой. Юлия Ступак ворвется на старт 23-ей, Христина Мацокина стартанет 35-ой, Татьяна Сорина — сороковой, Екатерина Смирнова — 55-ой, а Наталья Непряева — 58-я.

Мужская гонка начнется в 14:45. Россию представят Илья Семиков, который начнет 21-м, Ермил Вокуев — 23-й, Илья Порошкин -24-й, Алексей Червоткин -26-й, Евгений Белов — 28-й, Иван Якимушкин — 33-й, Андрей Мельниченко — 35-й, Глеб Ретивых — 60-й. Александр Большунов начнет гонку последним среди россиян — 66-м.

Первый этап Кубка мира проходит в формате трёхдневного мини-тура, победители которого определятся в воскресенье в гонках преследования 10 и 15 км свободным стилем.