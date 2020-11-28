Названа точная причина смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. Причину кончины аргентинца определило вскрытие.

Как сообщает Clarin, Диего скончался в результате острого отёка лёгких, что был вызван хронической сердечной недостаточностью. Т

Кроме того, в сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию. Это патология, которая приводит к увеличению камер сердца. Сердце Марадоны оказалось в два раза больше обычного и было сохранено для исследования.

Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Ранее он был выписан из больницы. Бывший футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Затем Марадону доставили в клинику для лечения алкогольной зависимости.