Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской и сыном Александром побывали в шоу «Вечерний Ургант».

Плющенко среди прочих тем рассказал о новом катке — полноценной школы со льдом, залами, хореографией и бесплатным проживанием для талантливых детей.

По словам Плющенко, это была его мечта, поскольку во время спортивной карьеры он тратил огромное время в Питере на метро и общественный транспорт, что отнимало много сил и энергии. Эта академия находится на участке семьи — там будут кататься профессиональные спортсмены, а также начальная подготовка.

«Алена Косторная и Александра Трусова, которые занимаются у меня, будут проживать в специальных коттеджах — домах, где будут созданы все условия. Такая же опция существует и для других талантливых детей», — сказал Плющенко.

Плющенко отметил, что хочет создать все условия, чтобы его академия стала лучшей в мире.