Нападающий московского ЦСКА Андрей Воронцевич стал новым капитаном сборной России по баскетболу. В этом качестве он выведет команду Сергея Базаревича на отборочные матчи к ЧЕ-2022 с Италией и Эстонией, которые состоятся 28 и 30 ноября.

Как говорится на сайте Федерации баскетбола России, кандидатура 33-летнего нападающего поддержана единогласно. В роли капитана Воронцевич заменит защитника «Зенита» Виталия Фридзона.

Напомним, что в данный момент Воронцевич находится без клуба. Летом от него отказался московский ЦСКА.

Воронцевич с 2008 года находится в сборной России и играл фактически на всех крупных турнирах — четыре Евробаскета, в том числе бронзовый ЧЕ-2011, чемпионат мира — 2010, Кубок мира — 2019. Воронцевич не сыграл на Олимпиаде в Лондоне из-за травмы.

Все матчи сборной России в ноябре пройдут в Таллине. В рамках группы В 28 ноября сборная России встретится с Эстонией, а 30 ноября сыграет с Италией.