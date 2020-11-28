Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Арсеналом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч будет проходить на стадионе «Арсенал» сегодня, 28 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Прямая трансляция будет доступна здесь.

После 15 туров чемпионата России «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице с 31 очком. Лидирует ЦСКА, у которого 32 балла. У московского «Спартака» 29 очков и третья позиция. «Арсенал» занимает тринадцатую строчку. Подопечные Дмитрия Парфенова имеют 13 очков и отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей «-10».