Прямая трансляция матча «Салават Юлаев» — СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА сегодня, 28 ноября, проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева».

Игра состоится в Уфе и начнется в 14:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет осуществляться на на официальном сайте ХК СКА здесь.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 30 встречах. В прошлой игре коллектив Валерия Брагина на выезде обыграл «Северсталь», а до этого одержал победу над «Барысом».

«Салават Юлаев» располагается на четвертой строчке Востока, набрав 40 очка в 31 матче. У уфимской команды три победы подряд — над «Спартаком», «Барысом» и «Нефтехимиком».

В нынешнем сезоне команды уже один раз встречались между собой, встреча состоялась 16 ноября и завершилась победой СКА в овертайме со счетом 3:2.