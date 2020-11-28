Бывший абсолютный чемпион мира с супертяжелом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший прошли необходимые процедуры перед боем 29 ноября. Выставочный поединок легендарных бойцов состоится в ночь с 28 на 29 число по московскому времени в рамках турнира по профессиональному боксу.

В преддверии противостояния ветераны бокса взвесились и провели дуэль взглядов.

По итогам церемонии Тайсон оказался тяжелее оппонента на 5 кг. Его вес составил 99,8 кг, Джонс показал результат 95,2 кг.

Напомним, что этот бой состоится по особому регламенту. Поединок будет будет включать в себя восемь раундов по две минуты.

Майк Тайсон выйдет на ринг впервые с 2005 года. Ро Джонс не появлялся в боях с 2018-го года.