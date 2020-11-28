На первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти сегодня, 28 ноября, пройдет мужская индивидуальная гонка.

Спортсмены выйдут на старт в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Четыре огневых рубежа, по минуте за один промах. Под шестым номер заявлен Александр Логинов. 21-й — Матвей Елисеев, 28-й — Эдуард Латыпов, 70-й — Петр Панченко, 93-й — Семен Сучилов. Из-за коронавируса у Антона Бабикова участие сборной России было под вопросом. Он и проживающий в одном номере с биатлонистом Евгений Гараничев не примут участия в мужской индивидуальной гонке.

Женская индивидуальная гонка также состоится в субботу, 28 ноября. Старт назначен на 16.00 по московскому времени.