Олимпийский чемпин Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская организуют своё шоу «Лебединое озеро». На трибунах будет максимально возможное число зрителей. Об этом заявила Рудковская, побывав с семейством Плющенко в передаче «Вечерний Ургант».

«Буквально несколько часов назад мы решили, что все-таки проведем для 25% зрителей наше шоу «Лебединое озеро». Это такой бренд. Единственное шоу, которое купили и в Азии, и в Европе», — подчеркнула Рудковская в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Шоу Рудковской и Плющенко «Лебединое озеро» сделано по мотивам балета Петра Чайковского. В представлении примут участие многие звёзды фигурного катания, а также ученики балетных школ и воспитанники академии фигурного катания Евгения Плющенко.

Число зрителей на трибунах спортивных мероприятий не должно превышать 25% общей вместимости арены.