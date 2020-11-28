Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не понимает, почему наставник сборной России Станислав Черчесов не взял его на чемпионат мира в 2018 году, который проходил в России.

Глушаков сообщил, что обиды на Черчесова нет, но осталось непонимание, почему так произошло.

«Я регулярно вызывался в сборную, выходил играть после травм на уколах, был вице-капитаном. Почему так произошло, Станислав Саламович так и не смог четко объяснить. Мы общались на эту тему, но какой-то конкретной причины я не уловил», — приводит слова Глушакова Sport 24.

Напомним, Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, становился чемпионом России и обладателем Суперкубка в составе московского клуба.