Чемпионат мира по фигурному катанию, который по календарю должен состояться в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта, может быть проведен без зрителей.

Как сообщает Skatesweden, организаторы думают принять такое решение из-за пандемии коронавируса.

Организационный комитет будет решать, отталкиваясь от того, что будет на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который состоится в Хорватии с 25 по 31 января.

В 2020 году чемпионат мира был отменен в связи с пандемией. На чемпионате мира в 2021 российские спортсмены получили одиннадцать квот — три в парном катании, три танцах на льду, три женском одиночном катании и две — в мужском одиночном катании.