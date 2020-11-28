Коронавирус: сколько заболевших в России на 28 ноября

Согласно данным на сайте Стопкоронавирус.рф, в России на субботу, 28 ноября, выявлено 27 100 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 2 242 633. За все время пандемии было проведено более 75,4 миллионов тестов.

Пандемия унесла жизни 39 068 россиян, 1 739 470 человека успешно преодолели болезнь. За последние сутки скончались еще 510 человек, по выздоровлению выписаны 27 296 россиянина. На данный момент у 464 095 человека заболевание находится в активной стадии.

Наибольший прирост зараженных вновь зафиксирован в Москве — 7320 новых случаев. В Санкт-Петербурге за сутки добавился 3695 пациентов, в Московской области — 1065 , в Нижегородской области — 464 .