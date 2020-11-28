Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своем отношении к поражением.

Россиянин отметил, что не боится поражение — должно быть осознание того, что иногда бывает и так надо. Это приобретенное умение, поскольку не бывает так, что в жизни только одни победы.

«Я умею проигрывать. Хотя у меня есть много знакомых, в том числе и старше меня, которые до сих пор не научились проигрывать. Видимо, даже со временем такому не могут научиться, – приводит слова Логинова «Марафонец».

В субботу, 28 ноября, Логинов начнет сезон. Россиянин дебютирует на первом этапе Кубка мира в Контиолахти в индивидуальной гонке.

Ранее Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал, какие меры спортсмен соблюдал, чтобы не заболеть коронавирусом.