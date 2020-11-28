Лионель Месси заимел новый вариант для продолжения карьеры. В услугах игрока заинтересован английский «Челси». Об этом сообщает Goal.com, ссылаясь на испанского журналиста Гийома Балаге — близкого к каталонскому клубу.

Нынешний контракт Месси с «Барселоной» завершается летом 2021 года. В январе 33-летний аргентинец может проводить переговоры с другими клубами. Ранее одним из главных претендентов на Месси являлся «Манчестер Сити».

Прошлым летом Месси хотел порвать с каталонским клубом. Аргентинец вступил в конфликт будучи недовольным ситуацией в команде, однако его убедили остаться в «Барселоне» до конца текущего соглашения.

В восьми матчах чемпионата Испании Месси забил три мяча.