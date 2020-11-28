На первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти сегодня, 28 ноября, пройдет женская индивидуальная гонка.

Спортсменки выйдут на старт в 16:20 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Биатлонистки проведут четыре огневых рубежа, за промах будет даваться по одной штрафной минуте. Уже известен порядковый номер выхода на трассу российских девушек. Под пятым номером заявлена Евгения Павлова. 32-я номер получила Лариса Куклина. 39-й выйдет на трассу Татьяна Воронина. 43-й побежит Ульяна Кайшева, 63-й ворвется в гонку Ирина Казакевич, 85-й порядковый номер у Анастасии Гореевой.