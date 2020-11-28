Женские соревнования на Гран-при Японии завершились в субботу, 28 ноября. Турнир уверенно выиграла Каори Сакамото. Ее результат — 229,51 балл. В произвольной программе Сакамото получила 153,91 балл.

Второе место с результатом 200,98 балла и 131,27 в произвольной заняла серебряный призер чемпионата мира Вакаба Хигучи. Третью позицию заняла Рино Матсуке — 198,97 балла — 133,23 в произвольной программе.

Ранее Сакамото победила в короткой программе, заработав от судей 76,60 баллов. Второй стала Вахаба Хигучи, набравшая 69,71 очко. На третьей позиции была Мако Ямашиита, у нее 67,56 баллов.

В соревновании принимали участие двенадцать фигуристок: одиннадцать японок и одна кореянка. Это Рино Мацуике, Чисато Ураматсу, Мана Кавабе, Нана Араки, Томоэ Кавабата, Маи Михара, Мако Ямашита, Марин Хонда, Юхана Юкой, Вакаба Хигучи, Ю Ен (Южная Корея) и Каори Сакамото.