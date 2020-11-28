Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что хочет выступать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ранее 23-летняя фигуристка победила на Гран-при России.

По словам Туктамышевой, это всего лишь одна победа. О своих шансах фигуристка размышлять не любит, считая, что заглядывает в будущее и на что-то надеется. Туктамышева отметила, что любит жить настоящим и оценивать ситуацию здесь и сейчас, стараясь поймать волну.

«Моя работа — это Пекин-2022», — приводит слова Туктамышевой «Газета.ру».

Туктамышева отметила, что ей нужно просто кататься на этом же уровне, показывать хорошие программы, и лишь со временем можно понять весь результат российского этапа Гран-при».

Ранее российская фигуристка, чемпионка мира и Европы в сезоне-2014/15 Елизавета Туктамышева отреагировала на свою победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.