Нападающий Артем Дзюба сыграет в основном составе в матче против тульского «Арсенала» в рамках 16-го тура РПЛ. Форвард выведет «Зенит» с капитанской повязкой.

В воротах «Зенита» выйдет Михаил Кержаков. В центре обороны сыграют Данила Прохин и Дмитрий Чистяков. Слева в защите сыграет Юрий Жирков, справа — Алексей Сутормин. В центре поля три полузащитника — Вильмар Барриос, Далер Кузяев и Александр Ерохин. Два инсайда — Малком и Себастьян Дриусси. В центре нападения — Артем Дзюба.

Это первый выход Дзюбы с капитанской повязкой после скандального видео.

«Зенит» с 31 очком в пяднадцати матчах занимает вирпре место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» с 13 очками находится на тринадцатом месте. Лидирует московский ЦСКА, у которого на одно очко больше. Третье место занимает «Спартак».