Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на десять километров классическим стилем. Гонка проходила с раздельным стартом в рамках первого этапа Кубка мира в финской Руке.

На втором месте оказалась представительница Швеции Фрида Карлссон. Третье место завоевала еще одна шведка Эбба Андерсон.

Россиянка Татьяна Сорина оказалась в шаге от пьедестала и заняла четвертое место. Сорина проиграла Андерсон всего 0,1 секунды. Пятой пришла еще одна россиянка Наталья Непряева. Другие представительницы России завершили гонку за пределами топ-20.

Юлия Ступак — 26-я. Яна Кирпиченко — 28-я. Алиса Жамбалова — 32-я. Христина Мацокина — 40-я. Екатерина Смирнова — 45-я.