«Зенит» опроверг информацию о положительных тестов на коронавирус у полузащитника Магомеда Оздоева и защитника Деяна Ловрена. Оба, тем не менее, пропускают матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

Как сообщает «Чемпионат», Магомед Оздоев после игр сборной России продолжает работать по индивидуальной программе, а Деян Ловрен после перелета из Рима почувствовал недомогание, но его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

В игре 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 14:00 по московскому времени. «Зенит» с капитанской повязкой выведет Артем Дзюба.