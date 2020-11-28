Младший сын Андрея Аршавина и Юлии Барановской Арсений Аршавин зачислен в академию московского «Спартака».

Об этом сообщает Sport 24 со ссылкой на главу департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

Ранее в своем в телеграме-канале об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Аршавин и Барановская расстались в 2013 году. Ранее Аршавин говорил, что другого выбора у него не было, поскольку Барановская проживает в Москве, вместе с ней живут сыновья Аршавина.