В финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира состоялась мужская индивидуальная гонка.

Неожиданную победу праздновал новичок сборной Норвегии Струла Легрейд, проводящий лишь пятую гонку на Кубке мира. Вторым оказался обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё. Третью позицию занял немецкий биатлонист Эрик Лессер.

Россиянин Александр Логинов лишился себя шансов попасть на пьедестал, допустив промах на последнем выстреле в заключительной стрельбе. Всего Логинов допустил два промаха и занял десятое место.

Находящийся на самоподготовке Матвей Елисеев допустил один промах, но слабо выглядел на трассе, заняв 27-ю позицию. Петр Пащенко стал 37-м. Эдуард Латыпов занял 43-е место. Семен Сучилов — 50-й.