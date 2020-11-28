Левый защитник Юрий Жирков пошутил про свой возраст в перерыве матча с тульским «Арсеналом» в рамках 16-го тура РПЛ (0:0).

Жирков был одним из самых активных игроков первого тайма, нанеся несколько ударов по воротам.

Жирков в эфире «Матч Премьер» подчеркнул, что при атаках «Зенита» он должен закрывать дальнюю штангу, поэтому это его обязанность.

Говоря о сложностях, Жирков пожаловался на усталость — это пятая игра футболиста через три дня на четвертый.

«Тяжело играть, возраст, наверное, уже сказывается, — отметил Жирков.

«Зенит» и «Арсенал» играют со счетом 0:0 в Туле. «Зенит» не использовал несколько выгодных возможностей, чтобы выйти вперед.