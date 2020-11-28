Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что не отказалась бы помочь чемпионке Европы Алене Косторной восстановить тройной аксель, если бы получила подобную просьбу.

По словам Туктамышевой, она много работала ради того, чтобы сейчас ее тройной аксель получается лучше.

Туктамышева сравнила ее тройной аксель с элементом Алены Косторной, сказав, что у них разная техника, разное исполнение и другое восприятие прыжка и картинка.

«Думаю, конечно, я бы подсказала Косторной, как восстановить аксель, если бы она меня об этом попросила. У нас нет такого, чтобы кто-то с кем-то не разговаривал и утаивал что-то. Если кто-то о помощи попросит, то, конечно, он ее получит», — цитирует Туктамышеву «Газета.ру».

Ранее российская фигуристка, чемпионка мира и Европы в сезоне-2014/15 Елизавета Туктамышева отреагировала на свою победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.