В Туле на стадионе «Арсенал» завершился матч 16-го тура чемпионата России РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом». Встреча обошлась без забитых мячей — 0:0.

«Зенит» вышел на матч с экспериментальной парой обороны. Из-за недомогания Деяна Ловрена и дисквалификации Ярослава Ракицкого центр защиты составили Данила Прохин и Дмитрий Чистяков.

По ходу матча «Зенит» имел большое преимущество и не использовал множество моментов. За матч команда Сергея Семака нанесла 16 ударов по воротам, но только два из них пришлись в строй.

В концовке встречи Семак заменил капитана Артема Дзюбу из-за его проблем с пахом. На поле появился Станислав Крапухин.

«Зенит» набрал 32 очка и догнал по баллам ЦСКА. У армейцев игра в запасе — команда Виктора Гончаренко играет с казанским «Рубином».