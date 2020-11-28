В Руке (Финляндия) завершилась мужская гонка на 15 км классическим стилем, проходившая в рамках первого этапа Кубка мира по лыжам. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо.

Спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 4,6 секунды. На второй строчке расположился россиянин Алексей Червоткин, уступивший лидеру 15,2 секунды. Замкнул призовую тройку Александр Большунов, отставший от Клэбо на 18 секунд. Оба российских лыжника тренируются в группе Юрия Бородавко.

Стоит отметить, что в топ-10 вошли еще три россиянина: Илья Семиков, Евгений Белов и Илья Порошкин.

Мини-тур в Финляндии завершится в воскресенье, 29 ноября, гонкой преследования на 15 километров коньковым ходом. Она начнется в 14:50 по московскому времени.