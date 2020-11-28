В Контиолахти (Финляндия) стартовала женская индивидуальная гонка, которая проходит в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2020/21. Спортсменки вышли на старт в 16:20 по московскому времени.

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Биатлонисткам предстоит преодолеть дистанцию 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Напомним, что штрафные круги в индивидуальных гонках не предусмотрены: за каждый промах к личному времени добавляется минута.

Открывать гонку будет шведская биатлонистка Мона Брурссон. Первой из россиянок стартует Евгения Павлова под пятым номером. Лариса Куклина уйдет на дистанцию 32-й, Тамара Воронина — 39-й, Ульяна Кайшева — 43-й, Ирина Казакевич — 63-й, Анастасия Гореева — 85-й.