Вторая ракетка России Андрей Рублев вошел в десятку лучших игроков турниров категории АТР 500 за последние десять лет. В период с 2011 по 2020 год российский спортсмен выиграл 70,37% матчей на соревнованиях этого уровня.

Возглавил рейтинг швейцарский теннисист Роджер Федерер, который одержал победы в 91,82% случаев. Вторым стал титулованный серб Новак Джокович, его показатель составил 87,32%. Замкнул тройку лидеров испанец Рафаэль Надаль — 86,11%.

Рублев занял девятое место, он обошел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, результат которого составил 68,85%. Андрей стал единственным россиянином в этой десятке.

В рейтинг включены теннисисты, отыгравшие как минимум 50 матчей на турнирах АТР 500.

Напомним, в минувшем сезоне Рублев выиграл три турнира АТР 500 — в Гамбурге (Германия), Санкт-Петербурге (Россия) и Вене (Австрия).