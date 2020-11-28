Норвежская лыжница Тереза Йохауг оценила выступление россиянки Татьяны Сориной в гонке на 10 километров классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

Йохауг, напомним, выиграла гонку, Сорина заняла четвертое место, оставшись всего в 0,1 секунды от призовой тройки.

«Невероятно здорово! Кажется, она хорошо пробежала в тех русских гонках в прошлые выходные. Классно видеть, что появляются новые имена. Нам это нужно», – сказала Йохауг, слова которой приводит Dagbladet.

Завтра, 29 ноября, завершится мини-тур в Руке, лыжницы пробегут гонку преследования на 10 километров коньковым ходом. Соревнования начнутся в 13:50 по московскому времени.

Ранее Сорина (до замужества Алёшина) выиграла две контрольные гонки сборной России — 10 км коньком и классикой.