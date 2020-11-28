В Уфе на одноименной ледовой арене завершился хоккейный матч между «Салаватом Юлаевым» и петербургским СКА. Гости одержали победу со счетом 3:2 в серии буллитов.

После первого периода хозяева повели с преимуществом в две шайбы, сначала отличился форвард Маркус Гранлунд, затем — Родион Амиров.

Во втором игровом отрезке армейцы сократили отставание благодаря точному броску Антона Бурдасова с передачи Данилы Галенюка.

В третьей двадцатиминутке подопечные Валерия Брагина восстановили равновесие, шайбу в большинстве забросил Йоонас Кемппайнен. В роли его ассистентов выступили Игорь Ожиганов и Владимир Ткачев.

Игра перешла в овертайм, где гостям пришлось играть в меньшинстве — 3 на 5. Армейцам удалось выстоять, а в серии буллитов забросить на одну шайбу больше соперников.