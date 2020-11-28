В Руке (Финляндия) в рамках первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам проходит мини-тур, который завершится гонкой преследования на 15 километров.

Пасьют свободным стилем состоится в воскресенье, 29 ноября, первым на старт выйдет норвежец Йоханнес Клэбо. Ранее он занял второе место в спринте и первое — в гонке классическим стилем на 15 километров.

Со второй позиции будет стартовать россиянин Александр Большунов, его отставание составит 26 секунд. В спринте он был четвертым, в классической «разделке» — третьим.

Третий стартовый номер получил норвежец Эмиль Иверсен (+31 секунда), четвертым в гонку уйдет россиянин Алексей Червоткин (+55 секунд). В сегодняшней «разделке» россиянин занял второе место.

У женщин лидером идет Тереза Йохауг, вторая — шведка Фрида Карлссон (+16 секунд), третья — россиянка Наталья Непряева (+16 секунд).