Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил повреждение в матче с тульским «Арсеналом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги.

В концовке матча форвард получил травму и попросил замену, вместо него в игру вступил Даниил Шамкин. Покидая поле на 90-й минуте, Артем держался за пах.

Напомним, «Зенит» и «Арсенал» поделили очки, игра завершилась вничью со счетом 0:0. На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу, набрав 32 очка. Однако московский ЦСКА, у которого такое же количество баллов, еще не сыграл свой матч 16-го тура. Также не сыграл и «Спартак», который в случае победы тоже наберет 32 очка.

«Арсенал» имеет в своем активе 14 очков, сейчас тульская команда занимает 13-е место в турнирной таблице.