Действующая чемпионка Европы Алёны Косторная стала лицом итальянского бренда одежды Karisma, специализирующегося на производстве экипировки для фигуристов.

Напомним, в минувшее межсезонье Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Под руководством Тутберидзе в дебютном для себя взрослом сезоне Косторная выиграла взрослый финал Гран-при (в 2019 году) и чемпионат Европы.

На этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве фигуристка выиграла короткую программу, но стала второй по сумме баллов. В произвольной программе она уступила Елизавете Туктамышевой, исполнившей два тройных акселя. Алёна тоже владеет тройным акселем, но в текущем сезоне пока не включает его в прокаты.