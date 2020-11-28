В Контиолахти (Финляндия) завершилась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу одержала итальянка Доротея Вирер, не допустившая ни одного промаха на огневых рубежах. Серебро досталось немецкой биатлонистке Дениз Херрман, которая допустила одну ошибку на первой стрельбе из положения лёжа. Замкнула тройку лидеров шведка Йоханна Скоттхайм, точно отстрелявшая все четыре рубежа. Для спортсменки этот результат стал лучшим в карьере.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева (0+1+1+0), занявшая 15-е место. Тамара Воронина (0+0+0+1) стала 27-й, Евгения Павлова (0+1+1+1) — 33-й, Лариса Куклина (0+1+1+0) — 48-й, Ирина Казакевич (0+2+0+2) — 52-й, Анастасия Гореева (2+1+0+1) — 56-й.