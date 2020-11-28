Чемпион мира по биатлону россиянин Александр Логинов объявил, что перед стартом сезона-2020/21 переболел коронавирусом.

В эфире телеканала «Матч ТВ» спортсмен рассказал, что перенес болезнь бессимптомно. По словам Логинова, он даже был не в курсе, что заражен, и узнал об этом лишь после того, как результат его анализа показал наличие антител.

Напомним, биатлонный сезон стартовал сегодня, 28 ноября, в Контиолахти (Финляндия). В индивидуальной гонке на 20 километров Логинов занял десятое место, допустив два промаха — по одному на втором и четвертом рубежах.

Завтра, 29 ноября, Логинов примет участие в спринте на 10 километров, начало — в 12:30 по московскому времени.