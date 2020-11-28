В субботу, 28 ноября, в 16-м туре российской Премьер-лиги «Ростов» на «Ростов Арене» сразится с московским «Динамо». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Ростов»

Первый круг местного чемпионата клуб завершил на пятой строчке в турнирной таблице. За 15 сыгранных матчей «Ростов» заработал 26 очков, что является достаточно неплохим результатом для данной команды. Он ближайшего соперника футболисты отстают всего на одно очко.

Шесть последних матчей идут для этой команды в форме зебры, сперва победа, затем поражение. В этой черно-белой полосе клуб обыграл на домашних трибунах «Ахмат» с разгромным счётом 3-0, смог справиться с достаточно сильным соперником «Спартак» в Москве (1-0) и в гостевых стенах «Рубин» в Казани со счётом 2-0.

Поражения прошли против «Химок» со счётом 0-2, против Сочи (2-4) и ЦСКА (0-2). Если взять статистику исключительно по домашним встречам в рамках РПЛ, то «комбайнеры» выиграли три, дважды не смогли справиться с оппонентом и один раз сыграли с ничейным результатом.

«Динамо»

Как раз именно «Динамо» и располагается на одну позицию выше предыдущего соперника. Клуб обгоняет «Ростов» всего на одно очко, именно поэтому можно сказать, что коллективы максимально равные. От третьей строчки московская команда отстаёт на два очка, что также является достаточно мизерным отставанием.

18 октября клуб не смог справиться против ЦСКА, однако именно это поражение и стало отправной точкой для команды для будущей беспроигрышной серии. За последние четыре матча «Динамо» трижды одерживало победу и лишь однажды матч закончился ничейным результатом.

На протяжении этого винстрика клуб обыграл «Сочи» со счётом 3-1, «Локомотив» с разгромным счётом 5-1 и «Тамбов» (2-1).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают — 2.65. На викторию «Ростова» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.26.

Эксперты считают, что в текущем матче достаточно сложно определить фаворита, так как обе команды настроены серьёзно, однако есть смысл оценить исход ничейным результатом, поэтому аналитики предлагают ставку на ничью с коэффициентом 3.26.