На автодроме «Сахир» в Бахрейне завершилась квалификация этапа Гран-при Формулы-1. С лучшим временем финишировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, завтра он будет стартовать с поула.

Второе место занял его напарник по команде Валттери Боттас, замкнул тройку лидеров пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят вышел во второй сегмент квалификации, где стал десятым. Его партнер Пьер Гасли показал восьмое время.

Гонка будет проходить в воскресенье, 29 ноября, и начнется в 17:10 мск. Пилотам предстоит преодолеть 57 кругов, общая протяженности дистанции составит 308,2 километра.

Напомним, личный зачет пилотов досрочно выиграл пилот Хэмилтон. Вторым идет Боттас, третьим — Ферстаппен.