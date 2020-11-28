Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое выступление в гонке на 15 км классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Спортсмен стал третьим, уступив норвежцу Йоханнесу Клэбо и своему соотечественнику Алексею Червоткину.

По мнению Большунова, гонка получилась неплохой. Он добавил, что знал график большинства соперников, однако это не дало преимущества, так как трасса разбивалась с каждым кругом.

«Уже после женской гонки палки проваливались, поэтому здесь преимущество того, что я знал время соперников, нивелировалось тем, что лыжня становилась хуже», — сказал Большунов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Россиянин подчеркнул, что трасса очень сложная, поскольку включает крутые подъемы, которые сложно преодолеть классическим стилем.

«Самочувствие? В принципе неплохое, но пока не понимаю, где и в чём я проигрываю», — сказал Большунов.

В воскресенье, 29 ноября, Большунов примет участие в гонке преследования на 15 км коньковым ходом, он будет стартовать вторым.