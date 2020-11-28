Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, останется ли капитанская повязка у форварда Артема Дзюбы после того, как в строй вернется защитник Деян Ловрен.

«Посмотрим. У нас есть целая группа игроков, выходивших с капитанской повязкой. Сегодня вышел Артём. Посмотрим», — сказал Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» на выезде встречался с тульским «Арсеналом» в рамках 16-го тура РПЛ. Команды поделили очки, игра завершилась вничью со счетом 0:0.

На данный момент подопечные Семака возглавляют турнирную таблицу, набрав 32 очка. Однако московский ЦСКА, у которого такое же количество баллов, еще не сыграл свой матч 16-го тура. Также не сыграл и «Спартак», который в случае победы тоже наберет 32 очка.

Дзюба в концовке встречи получил повреждение и попросил замену, он уходил с поля, держась за пах.