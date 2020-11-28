В рамках группового этапа онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона между собой встретятся два европейских коллектива Nigma и Team Secret. Встреча пройдёт в 22-00 по московскому времени в формате до двух побед.

Nigma vs Team Secret

После возвращения 28-летнего капитана Nigma Куро KuroKy Салехи состав начал демонстрировать более уверенные и стабильные результаты. В рамках EPIC League Season 2 клуб всего дважды проиграл и пять раз одержал победу.

14 ноября состоялся открывающий матч против mudgolems, где европейский состав не смог справиться, однако далее игроков ждали победы над OG со счётом 2-1 и две сухие победы над Alliance и Just Error. 22 ноября финалисты The International не смогли справиться с напором Virtus.pro, а уже через несколько дней обыграли Natus Vincere.

Team Secret чередуют победы и поражения, словно зебра. Благодаря последним результатам команды можно сделать вывод о том, что клуб выступает достаточно нестабильно. Сперва победа над mudgolems, зачем поражение от Vikin.gg. Команда Клемента Puppey Иванова располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице и имеет три победы и два поражения.

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