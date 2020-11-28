Тренер мужской сборной России по биатлону Артем Истомин призван на службу в армию.

Об этом рассказал комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ». В сентябре Истомину исполнилось 25 лет. Специалист работает в сборной России с 2018 года: сначала он выступал ассистентом Анатолия Хованцева, затем — Сергея Белозерова и Юрия Каминского.

На данный момент сборная России по биатлону находится в Контиолахти (Финляндия), где проходить первый этап Кубка мира-2020/21. В субботу, 28 ноября, состоялась первая гонка, лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место.

В соревнованиях не принимают участие Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Бабиков сдал положительный тест на коронавирус, Гараничев изолирован из-за того, что проживал с ним в одной комнате.